Gareth Bales Berater spricht über nahenden Abschied von Real Madrid: "Sie werden es bereuen"

2013 war Gareth Bale für stattliche 101 Millionen Euro von den Tottenham Hotspurs zu Real Madrid gewechselt. Mit den Königlichen hat der Waliser in diesem Zeitraum insgesamt viermal die Champions League und zwei spanische Meistertitel gewonnen. In insgesamt 256 Spielen war er an 173 Real-Treffern direkt beteiligt. Am Saisonende läuft der Vertrag aus und alles andere als ein Abschied des Walisers wäre eine Sensation. Das geht auch aus den jüngsten Aussagen seines Berater Jonathan Barnett gegenüber dem spanischen Medium Deportes Cuatro hervor. Anzeige

Nach starken ersten Jahren bei Real ist die Kritik an Bale in den vergangenen Jahren immer größer geworden, zwischendurch wurde er sogar zurück zu den Spurs nach England verliehen. Die spanische Zeitung Marca stellte ihn jüngst als "blutsaugenden Parasiten" dar, weil er in Madrid angeblich bis zu 30 Millionen Euro brutto pro Saison verdienen soll - und dieses Einkommen seit Jahren nicht mehr rechtfertige.

Sein Berater Barnett findet dennoch, dass Bale "einen guten Abschied vom Verein" verdient. "In den nächsten 20 Jahren werden die Fans sehen, wie gut Bale war, und sie werden es bereuen. Bale muss den Fans nichts mehr beweisen. Er hat nichts Falsches getan. Er ist ein ruhiger Typ, der nicht mit der Presse reden will, er will nur Fußball spielen. Warum sollte er sich erklären?", führte Barnett aus.