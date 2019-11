Offensiv-Star Gareth Bale verärgert Madrid-Fans: "Für Wales zu spielen, begeistert mich mehr"

Die Spiele für sein Heimatland seien, " als würde man an einem Sonntag im Park mit seinen Kumpels spielen ." Dabei nimmt die Sprache eine große Rolle für den ehemaligen Tottenham-Profi ein. " Ich spreche bei der Nationalmannschaft meine Sprache und fühle mich wohler ", so der 30-Jährige. In den sozialen Netzwerken musste er dafür von den Real-Fans jede Menge Kritik einstecken.

Bale entschärft Aussage später

Bale ruderte später zurück: "Wenn ich dieses Wochenende ein Spiel mit Real Madrid gehabt hätte, wäre ich bereit gewesen". Doch diesen Seitenhieb werden ihm die erfolgsverwöhnten Anhänger wohl so schnell nicht verzeihen. Sein Standing ist im Klub ohnehin nicht das Beste. In der laufenden Saison kam der Waliser erst in sechs Ligaspielen zum Einsatz, in denen ihm zwei Treffer gelangen. In der Champions League wurde er erst einmal von Zidane in die Startelf berufen.