Offiziell: Gareth Southgate verlängert als englischer Nationaltrainer – Vertrag bis 2024

Die englische Nationalmannschaft geht mit Trainer Gareth Southgate in die Zukunft. Wie die "Three Lions" am Montag offiziell bestätigten, unterzeichnete der 51-Jährige einen neuen Vertrag bis Dezember 2024. Co-Trainer Steve Holland, der ebenfalls einen neuen Kontrakt unterschrieb, wird Southgate bis dahin assistieren. Damit wird das Duo England zur anstehenden WM 2022 in Katar führen. Auch die im März 2023 beginnende Qualifikation zur EM-Endrunde 2024 wird unter der sportlichen Leitung von Southgate und Holland angegangen.

"Ich freue mich, dass Steve und ich unseren Aufenthalt in unseren jeweiligen Rollen verlängern konnten", wird Southgate in der offiziellen Mitteilung zitiert. "Es bleibt ein unglaubliches Privileg, dieses Team zu leiten. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Mark (Bullingham, CEO des englischen Verbands FA, Anm. d. Red.), John (McDermott, Technischer Direktor der FA, Anm. d. Red.) und dem Vorstand für ihre Unterstützung zu danken – und natürlich den Spielern und der Mannschaft für ihre harte Arbeit." Southgate hob insbesondere das große Potenzial des mit jungen Spielern gespickten Aufgebots hervor. "Wir haben eine große Chance vor uns und ich weiß, dass sie und die Fans alle gespannt sind, was dieser Kader in Zukunft erreichen könnte."