Darts-WM: Anderson schlägt Dolan - Zweimaliger Weltmeister zieht locker in Runde drei ein

Der zweimalige Weltmeister Gary Anderson hat souverän die dritte Runde bei der Darts-WM in London erreicht. Am Montagabend bezwang „The Flying Scotsman“, wie Anderson genannt wird, seinen nordirischen Rivalen Brendan Dolan glatt mit 3:0. Vor Anderson waren überraschend die an Position zwei und vier gesetzten Engländer Rob Cross und Michael Smith aus dem Turnier geflogen. Der Drittrundengegner des Schotten steht noch nicht fest. Die deutschen Profis um Gabriel Clemens steigen erst am Mittwoch ins wichtigste Turnier des Jahres ein.