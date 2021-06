Gas geben für den Neustart: Die Motoballer des MSC Pattensen sind kaum zu bremsen

Aufstiegstraum zum Greifen nah! TSV Havelse gewinnt in letzter Sekunde in Schweinfurt

"Wir brechen auf zu neuen Ufern"

Doch nun folgte eine Kehrtwende um 180 Grad. Mit Michel Liebethal und einem verstärkten Team will der MSC gewaltig aufdrehen. Am 11. Juli geht’s los im Kampf um Punkte. „Wir brechen auf zu neuen Ufern“, sagt Torsten Gadegast nicht ohne einen gewissen Stolz. Der Verantwortliche für die Pressearbeit beim MSC ist neben Sportleiter Andreas Preusse der Einzige aus dem aktuellen Vorstand, der weitermachen wird.

Dass die Zukunft des Klubs jetzt wieder rosiger aussieht, ist vor allem einem Mann zu verdanken: dem neuen Trainer Michel Liebethal. Ein bekanntes Gesicht in der Motoballarena an der Rudolf-Harbig-Straße – und weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Der ehemalige Bundesliga-Akteur steht für die guten, alten Nordmeisterzeiten in Pattensen. Motoball-Urgestein Liebethal hat in der letzten Zeit tüchtig die Ärmel hochgekrempelt und seine Beziehungen spielen lassen, um in Sachen Teamkader und Vorstandsbesetzung den MSC Pattensen wieder in Fahrt zu bringen.

Viele neue Gesichter im Vorstand

Eigentlich hätte die Jahresversammlung des MSC Pattensen und damit die Vorstandswahl bereits im April vergangenen Jahres über die Bühne gehen sollen, der Termin wurde damals aufgrund der Pandemie verschoben. Seither hing einiges in der Schwebe, denn der Vorsitzende Martin Winter und dessen Vorstandskollegen hatten bereits frühzeitig bekannt gegeben, nicht erneut kandidieren zu wollen.