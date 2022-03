Gasly setzt Bestzeit bei erstem Bahrain-Test - Mercedes überrascht mit extremen Seitenkästen

Alpha-Tauri-Pilot Pierre Gasly hat sich zum Auftakt der Formel-1-Tests in Bahrain die schnellste Runde gesichert. Der Franzose verwies am Donnerstag in 1:33,902 Minuten die beiden Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Lerclerc auf die Plätze zwei und drei. Sebastian Vettel landete im Aston Martin auf dem achten Platz. Rekordweltmeister Lewis Hamilton wurde auf dem Bahrain International Circuit von Sakhir im Mercedes Elfter.

