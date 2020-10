Gastauftritt bei Lok Leipzig: ZFC-Keeper Guderitz vor Rückkehr zwischen die Ex-Pfosten

Leipzig . Als Kacktor des Monats Juni war es nominiert, in der Stadt hängen hämische Plakate der Fans von Erzrivale BSG Chemie , am Mittwochabend wird Fabian Guderitz nach vier Monaten wieder zwischen den selben Pfosten im Bruno-Plache-Stadion stehen. Dort, wo sein tragisches Eigentor zum 2:2-Endstand im Relegationshinspiel gegen den späteren Aufsteiger SC Verl fiel.

In der 89. Minute flutschte dem 23-jährigen Schlussmann die Kugel durch die Handschuhe, ein weiteres Unentschieden im Auswärtsrückspiel kostete dem 1. FC Lok Leipzig . Nach seinem Patzer wurden Piplica-Vergleiche laut, böse Expertenzungen gaben Guderitz die Schuld am gescheiterten Traum dritte Liga : Torhüter haben kein leichtes Leben.

Nichts zu holen in der Hauptstadt: Lok Leipzig verliert bei Lichtenberg mit 2:3

Ausblenden, wenn's im Stadion hockocht

„Ich muss nach vorne schauen“, sagt Guderitz vor der Gastpartie seines neuen Klubs ZFC Meuselwitz gegen seine ehemaligen Kollegen aus Probstheida. Dennoch: Der Sportmanagement-Student im Master weiß um die Brisanz bei seiner Rückkehr. „Ich kann mich auf Gesänge oder ähnliches einstellen“, ist Guderitz auf das Leipziger Publikum vorbereitet. Lok-Trainer Almedin Civa glaubt zudem an eine übliche Portion Eigenmotivation. „Ich denke, dass jeder Spieler – unabhängig, ob er bei Lok gespielt hat oder nicht – motiviert ist, hier herzukommen und vor den Zuschauern und unter Flutlicht Gas zu geben“, so der Bosnier. Spöttisch möchte er auf keinen Fall werden: „So ein Gegentor passiert ihm einmal im Leben. Und da sollte man auch nicht schadenfroh sein und sagen: ‚Jetzt ist er auf der anderen Seite, hoffentlich passiert ihm das nochmal‘ – so ein Mensch bin ich nicht.“