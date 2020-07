Gästesektor bei RB Leipzig künftig nur noch im Unterrang

Leipzig. Bei der Sanierung der Red-Bull-Arena gestaltet RB Leipzig auch den Gästesektor um. Der Bereich für die gegnerischen Fans wird künftig nur noch im Unterrang liegen und zum großen Teil mit Stehplätzen ausgestattet werden. Laut SPORTBUZZER-Informationen bleiben die äußeren Blöcke weiterhin Sitzplätze, während in den inneren Blöcken durch ein mobiles System zwischen Steh- und Sitzplätzen variiert werden kann. So ist es ab der Saison 2021/22 auch im Block der Heimfans in Sektor B geplant.