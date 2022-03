Gazprom-Trennung, Finanzen, TV: Wie sich der Krieg in der Ukraine auf die Champions League auswirkt

So langsam beginnt die spannende Phase in den Europacup-Wettbewerben. In der Champions League fallen am Dienstag und Mittwoch in den Achtelfinal-Rückspielen die ersten Entscheidungen über das Weiterkommen. Neben dem deutsch-österreichischen Duell zwischen dem FC Bayern München und RB Salzburg (Dienstag, 21 Uhr/Amazon Prime - Hinspiel 1:1), steht vor allem das Spitzenspiel zweier europäischer Schwergewichte, Real Madrid gegen Paris Saint-Germain (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN - Hinspiel: 0:1) im Fokus. Doch seit dem Ende der Hinspiel-Phase vor zwei Wochen hat sich die Welt verändert. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch Auswirkungen auf den Champions-League-Ausrichter UEFA. Der SPORTBUZZER beantwortet nachfolgend die wichtigsten Fragen. Anzeige

Wie wirkt sich der Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine auf die Champions League aus? Die UEFA muss vor allem finanzielle Einbußen hinnehmen. Wegen des Kriegs entschied sich der Verband dazu, die Zusammenarbeit mit dem russischen Energiekonzern Gazprom mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Entscheidung betreffe alle bestehenden Sponsoren-Verträge, einschließlich der Champions League, der Nationalmannschafts-Wettbewerbe und der EM 2024 in Deutschland, teilte die UEFA Ende Februar mit. Zudem schloss die UEFA auf absehbare Zeit alle russischen Teams aus ihren Wettbewerben aus. Auf das Achtelfinale der Königsklasse hat das allerdings keinen Effekt, weil das einzige gestartete russische Team, Zenit St. Petersburg, bereits in der Gruppenphase gescheitert war. Zudem wurde das Finale von St. Petersburg nach Paris verlegt.

Wie hart trifft die UEFA die Gazprom-Trennung finanziell? Der Verband bekommt die Auswirkungen wohl deutlich zu spüren. Die Zusammenarbeit mit dem russischen Konzern brachte der UEFA laut Medienberichten jährlich Einnahmen im Bereich zwischen 40 und 50 Millionen Euro ein. Gazprom war seit 2012 Sponsor der Champions League. Erst im Mai 2021 war ein neuer, wohl millionenschwerer Vertrag, unterzeichnet worden. Einen Ersatz-Sponsor hat die UEFA im Gegensatz zum Zweitligisten Schalke 04, der sich ebenfalls von Gazprom getrennt hatte, noch nicht präsentiert.

Wirkt sich die Gazprom-Trennung bei der UEFA auf das Preisgeld der Teams in dieser Saison aus? Darüber ist noch nichts Offizielles bekannt. Es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass die UEFA während des laufenden Wettbewerbs trotz Sponsorenverlusts den Verteilungsschlüssel ändert. Insgesamt schüttet die UEFA in dieser Saison knapp über 2 Milliarden Euro an die 32 gestarteten Teams aus. Jeder Klub, der an der Gruppenphase teilgenommen hat, erhielt garantierte 15,54 Millionen Euro, für die Achtelfinal-Qualifikation gab es 9,6 Millionen Euro extra, Teams die das Viertelfinale erreichen, können sich über zusätzliche 10,6 Millionen Euro freuen.

Was ändert sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine für die TV-Zuschauer? Natürlich schaltet die UEFA im Umfeld der Königsklasse keine Werbung des russischen Staatskonzern Gazprom mehr. Auch die Werbebanden mit Gazprom-Schriftzug werden nicht mehr zu sehen sein, weil der Konzern kein offizieller UEFA-Sponsor mehr ist. Stattdessen soll die Werbefläche des Ex-Sponsors laut UEFA-Beschluss durch Friedensbotschaften ersetzt werden. Wegen der Absage des CL-Finals in St. Petersburg wird sich sogar der offizielle Spielball verändern. Der Schriftzug "Saint Petersburg Final" dürfte weichen.

Welche Aktionen plant die UEFA wegen des Kriegs gegen die Ukraine? Der Verband hat die Ukraine bereits direkt finanziell unterstützt. Die Europäische Fußball-Union stellt zur Unterstützung von Kindern in der Ukraine und deren Nachbarländern eine Million Euro über ihre Stiftung bereit. Mit diesen Mitteln sollen Initiativen der UEFA-Mitglieder und Wohltätigkeitsorganisationen finanziert werden, wie der Verband mitteilte. Die UEFA-Stiftung stelle zudem eine Soforthilfe für ukrainische Kinder und Flüchtlinge in Höhe von 100.000 Euro bereit. Dieses Geld gehe an den Verband in Moldau, der als Grenzstaat zur Ukraine bereits mit der Flüchtlingshilfe befasst ist. An den Spieltagen soll es, ähnlich wie zuletzt in der Bundesliga, Aktionen geben: So wird vor den Champions-League-Spielen ein Banner zu sehen sein, das dem Wunsch nach Frieden Ausdruck verleiht.

Amateurfußballer aufgepasst! #GABFAF verschenkt Trikots für mehr als 4000 Euro. Infos hier.