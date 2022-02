Gazprom-Deal im Fokus: Fragen und Antworten zur UEFA-Entscheidung über das Champions-League-Finale

Die Europäische Fußball-Union UEFA wird an diesem Freitag über das Finale der Champions League im russischen St. Petersburg entscheiden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist die Verlegung an einen anderen Ort nach der Invasion Russlands in die Ukraine nur noch Formsache. Das auf Vereinsebene wichtigste und glanzvollste Spiel des Jahres in der Heimatstadt von Russlands Präsidenten Wladimir Putin - schwer vorstellbar. Anzeige

Wer entscheidet über die Final-Verlegung? Das 20-köpfige Exekutivkomitee tagt in einer Dringlichkeitssitzung. Für die Verlegung eines (End-)Spiels wegen höherer Gewalt braucht der Verband nicht den Segen des Kongresses aller 55 Mitgliedsverbände. Der Deutsche Fußball-Bund wird durch den Interimspräsidenten Rainer Koch vertreten, der langjährige Vorstandschef des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ist einer von zwei Vertretern der Europäischen Klub-Vereinigung ECA. Russland und die Ukraine stellen jeweils einen Abgeordneten. Alexander Djukow gilt als Vorstandschef des russischen Ölriesens Gazprom Neft als Putin-Vertrauter. Die US-Regierung schränkte am Donnerstag den Handel mit Anleihen der Tochterfirma des UEFA-Großsponsors Gazprom ebenso wie den mit Anleihen von Gazprom selbst stark ein. Der Ukrainer Andri Pawelko ist Präsident seines Heimatverbandes.

Wohin könnte das Endspiel verlegt werden? In den UEFA-Wettbewerbsregeln zur Champions League heißt es in Artikel 24.08: "Das Exekutivkomitee legt Datum und Spielort des Endspiels fest." Geplant ist das Endspiel für den 28. Mai - das Datum dürfte bestehen bleiben, da Anfang Juni die Nations League ansteht. Der neue Spielort wird aller Voraussicht nach aber noch nicht bestimmt. Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten musste aufgrund der Corona-Pandemie der Final-Austragungsort in der Champions League gewechselt werden. Im ursprünglichen Plan ist die Ausrichtung des Endspiels 2023 in Istanbul, 2024 in London und 2025 in München vorgesehen. Verschiebungen scheinen möglich.



Mit welchen Spielen befasst sich das Exekutivkomitee noch? Grundsätzlich wird über den generellen Umgang mit der Krise gesprochen werden. Ende März steht beispielsweise in der Ukraine ein EM-Qualifikationsspiel der U21-Junioren gegen Frankreich an, im Sommer die Nations League. In Russland steht Hauptstadt-Klub Spartak Moskau im Achtelfinale der Europa League. Die ukrainische Liga stellte bereits am Donnerstag ihre Meisterschaft ein. "Aufgrund der Verhängung des Kriegsrechts", teilte der Verband UAF mit. Klubs wie Sorja Luhansk oder der Serienmeister Schachtjor Donezk, die aus den bereits seit 2014 von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebieten der Ostukraine kommen, trainieren und spielen seit mehreren Jahren nicht mehr in ihrer Heimat. Die Ende März in Russland anstehenden bis zu zwei WM-Playoff-Partien fallen in den Verantwortungsbereich des Weltverbands FIFA, der noch keine Entscheidung über eine Verlegung getroffen hat.