Gazprom-Partnerschaft überdenken: DFB-Interimspräsident Peter Peters nimmt UEFA in die Pflicht

DFB-Interimspräsident und -Präsidentschaftskandidat Peter Peters (59) fordert von der UEFA, die Partnerschaft mit dem russischen Großsponsor Gazprom zu überdenken. "Wir stehen jetzt in der Verpflichtung, nicht mehr so weiterzumachen, wie wir das in der Vergangenheit getan haben", sagte Peters der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Freitag). "Ich kann mir angesichts des Kriegs nicht vorstellen, dass irgendjemand im Fußball mit diesem Thema in Verbindung gebracht werden möchte."

