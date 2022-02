Wegen Alternative zu Gazprom-Sponsoring: Telefonat zwischen S04-Chef Schröder und BVB-Boss Watzke

Nachdem DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke finanzielle Hilfen für Schalke 04 für den Fall einer Trennung der Gelsenkirchener von Hauptsponsor Gazprom ins Spiel gebracht hatte , gab es einen ersten Austausch über dieses Szenario. Die Gelsenkirchener bestätigten am Sonntag ein Telefonat zwischen Watzke, der auch Geschäftsführer des S04-Erzrivalen Borussia Dortmund ist, und dem Schalker Vorstandsvorsitzenden Bernd Schröder. "Bernd Schröder hat heute mit Aki Watzke telefoniert - es war ein gutes Gespräch. Zu den Inhalten sagen wir vorerst nichts, da bitte ich um Geduld", teilte der Zweitligist am Sonntag mit.

Watzke hatte zuvor im "Sportstudio" des ZDF mit Blick auf den umstrittenen Schalker Sponsor gesagt: "Erstmal bin ich sehr froh, dass die Schalker da Haltung gezeigt haben. Ich hoffe, dass sich die auch weiter fortsetzt." Der BVB-Boss weiter:. "Und wenn es dazu dann auch der Solidarität der anderen Klubs in Deutschland bedarf, um sie aus dieser Situation einigermaßen gut herauszuführen, dann müssen wir darüber diskutieren, wie wir das hinkriegen können."

Watzke betonte, dass man russische Staatsunternehmen wie Gazprom nicht mehr als Sponsoren im Fußball sehen wolle. "Das ist jetzt schmutziges Geld. Da muss man ganz klar sagen, in jeder Richtung, das darf es nicht mehr geben, das dürfen wir nicht mehr annehmen", sagte er: "Das muss auch der Beitrag eines jeden Klubs oder einer Organisation sein, denn die Menschen in der Ukraine haben gerade genug zu erleiden, und da ist es wirklich kein großes Opfer zu sagen: Euer Geld wollen wir nicht." Gazprom ist aktuell nicht nur Großsponsor von Schalke, sondern auch der UEFA.

Während sich die Europäische Fußball-Union noch nicht explizit von dem Energieunternehmen distanzierte, hatte S04 zuletzt bereits erste Konsequenzen gezogen. Am Donnerstag hatte der Klub nach dem russischen Angriff auf die Ukraine angekündigt, nicht mehr mit dem Schriftzug des russischen Hauptsponsors aufzulaufen. Beim 1:1 am Samstag beim Karlsruher SC prangte nun der Vereinsname auf den Hemden der Profis. Ebenfalls am Donnerstag hatte der von den USA im Zuge des Ukraine-Konflikts mit Sanktionen belegte Geschäftsmann Matthias Warnig sein Mandat im Schalker Aufsichtsrat niedergelegt . Warnig ist der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Nord Stream 2 AG, die eine Gazprom-Tochterfirma ist.