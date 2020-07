Geballte Erfahrung: 1. FC Lok Leipzig verpflichtet Mike Eglseder

View this post on Instagram

LOK VERPFLICHTET ERFAHRENEN VERTEIDIGER 💙💛 +++ Mike Eglseder wechselt aus Elversberg zur Loksche +++ Der 1. FC Lok verpflichtet Mike Eglseder. Der 27-jährige Innenverteidiger wechselt vom Drittplatzierten der Regionalliga Südwest, dem SV Elversberg in die Messestadt. Der in Brunsbüttel geborene, 1,86 Meter große Abwehrrecke verfügt über einen enormen Erfahrungsschatz. Er absolvierte schon 205 Regionalligaspiele, unter anderem für Eintracht Norderstedt, Union Berlin, Viktoria Berlin, Babelsberg 03 und den SV Elversberg. 💬 Mike Eglseder: "Ich freue mich sehr, dass ich in der kommenden Saison beim 1. FC Lok spielen werde. Die Tatsache, dass Lok Leipzig ein Verein mit großer Geschichte ist und eine hohe Zuschauerpräsenz hat, waren bei meiner Entscheidung nach Leipzig zu wechseln, mit ausschlaggebend. Hinzu kommt auch, dass ich mit Almedin Civa bereits in der Vergangenheit schon einmal super zusammengearbeitet habe. Ich bin hungrig auf Erfolge und davon überzeugt, dass die Fans wieder eine starke Lok-Mannschaft sehen werden.“ 💬 Almedin Civa: „An Mike sind wir schon lange dran und dass es geklappt hat, freut mich sehr. Mike war in den letzten Jahren bei verschiedenen Regionalligisten immer ein Leistungsträger, der uns durch seine Zweikampfstärke und Dynamik sehr helfen wird.“ _____ #fußballpur #leipzig #transfermarkt