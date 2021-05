Geballte Erfahrung: Florian Brügmann kommt zu Chemie Leipzig

Mit dem gebürtigen Hamburger holt sich die BSG Chemie reichlich Erfahrung in den Kader. Denn Brügmann, dessen Bruder auch bei den Lausitzern spielt, lief unter anderem schon für Carl Zeiss Jena, den Halleschen FC, MSV Duisburg und VfL Bochum auf und hat ganze 176 Einsätze in der 3. Liga im Petto, in denen er drei Mal traf. Und auch schon Zweitligaerfahrung hat der Defensivspezialist. Für Bochum kam er in der Saison 2012/13 auf sechs Einsätze. Gegen Ingolstadt gelang ihm sogar ein Treffer in der 2.Bundesliga.