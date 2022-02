"Gebt mir die Schuld!": Chelsea-Trainer Tuchel verteidigt fehlgeschlagenen Torwart-Poker um Kepa im Ligapokal-Finale

In der 120. Minute extra für das Elfmeterschießen eingewechselt, elf Elfmeter nicht gehalten, und dann auch noch den entscheidenden Schuss über das Tor gesetzt: Kepa Arrizabalaga erlebte im englischen Ligapokal-Finale am Sonntagabend im Wembley-Stadion in London den wohl schwärzesten Tag seiner Karriere. Der 27-Jährige, der seit seinem Wechsel 2018 von Athletic Bilbao zum FC Chelsea für 80 Millionen Euro der teuerste Torwart der Welt ist, sorgte für die Pleite der "Blues" gegen Cup-Sieger FC Liverpool (10:11 im Elfmeterschießen). Chelsea-Trainer Thomas Tuchel verzockte sich im Torwart-Poker, der im UEFA-Supercup-Finale im August noch aufgegangen war - und nahm die Schuld auf sich: "Wenn ihr jemandem die Schuld geben wollt, gebt mir die Schuld. Ich treffe die Entscheidungen und ich treffe sie nicht, um der Held zu sein", sagte der Ex-BVB-Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Anzeige