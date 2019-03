Gebühren für Fußballeinsätze der Polizei: Was erwartet sächsische Vereine?

Leipzig. Es geht um weit, weit mehr als die gut 400.000 Euro, die diese juristische Auseinandersetzung ausgelöst haben. Vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig, der vorletzten Instanz, wird die Frage an diesem Dienstag (ab 9 Uhr) verhandelt, ob Fußballvereine für zusätzliche Polizeikosten bei Hochrisikospielen zahlen müssen.

Sollen die Kosten für Polizeieinsätze bei allen Spielen künftig von den Vereinen getragen werden? Nein, es sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, falls die Stadt Bremen die Verhandlung in Leipzig gewinnt. Zunächst muss es sich bei dem Spiel um eine gewinnorientierte Veranstaltung handeln. Ein Kriterium dabei ist der Eintrittspreis. Zudem müssen voraussichtlich mehr als 5.000 Person zeitgleich daran teilnehmen. Ein weiteres Kriterium: Erfahrungsgemäß sind vor, während oder nach dem Spiel Gewalthandlungen zu erwarten. Diese Formulierung im Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetz (BremGebBeitrG ) zielt auf bereits erfolgte Randale in der Vergangenheit ab. Es geht somit um sogenannte Hochsicherheitsspiele.

Gilt die Gebührenregelung aktuell nur in Bremen oder auch in allen anderen Bundesländern? Bisher darf nur Bremen sich Geld für die Polizeieinsätze zurückholen. In allen anderen Bundesländern gibt es eine solche Regelung bisher nicht. Die Innenminister beobachten die Entwicklung am BVerwG aber genau und haben im vergangenen Jahr bei der Innenministerkonferenz in Leipzig darüber gesprochen. Rheinland-Pfalz signalisierte bereits, einen ähnlichen Weg wie Bremen gehen zu wollen, falls die Regelung gerichtsfest wird. Das Land schlug außerdem einen Fond vor, in den die DFL jährlich einen Beitrag zum teilweisen Ausgleich für die Polizeieinsätze einzahlt. Die anderen Länder blieben noch in der Deckung. Ein Umdenken könnte bei Druck durch den Landesrechnungshof einsetzen, der die Ausgaben in den Ländern kontrolliert.

Was könnte auf die Vereine und auf die DFL zukommen, wenn der Gebührenbescheid letztlich für rechtmäßig erklärt würde? Wenn die Stadt Bremen recht bekommt, andere Bundesländer folgen und der DFL die Kosten für zusätzliche Polizeieinsätze in Rechnung stellen, kämen auf den Profifußball geschätzte Mehrkosten von rund 20 Millionen Euro pro Jahr zu. Es würde auch Clubs in der dritten Liga, die noch den Profistatus hat und unter dem Dach des DFB geführt wird, sowie möglicherweise auch in der vierten Liga treffen.

Wären Leipziger Vereine oder Clubs aus Sachsen auch betroffen? Das kommt auf die zunächst notwendige Regelung in Sachsen an. Sollte sie wie in Bremen ausfallen, wäre zunächst nicht mit einer Kostenumlage zu rechnen. Bei RB Leipzig kam es bisher zu keiner Randale. Die Formulierung „erfahrungsgemäß“ im Gesetz setzt aber Vorfälle in der Vergangenheit voraus. Der 1. FC Lok und die BSG Chemie Leipzig dürften schon an der notwendigen Zuschauerzahl von 5.000 Fans als Voraussetzung für den Gebührenbescheid scheitern. Anders sieht die Lage sicher bei Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue, dem Chemnitzer FC und dem FSV Zwickau aus.

Hatte ein besonderes Ereignis die gerichtliche Auseinandersetzung ausgelöst? Ja, dieses Ereignis liegt mittlerweile fast vier Jahre zurück. Auslöser ist ein Gebührenbescheid, den die Stadt Bremen der Deutschen Fußball Liga geschickt hatte. Höhe: 425.718,11 Euro. Grund: Der Polizeieinsatz beim damaligen Erstligaspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV. 969 Polizeibeamte waren bei dem Hochrisikospiel im Einsatz. Die DFL klagte am 25. April 2016 gegen den Gebührenbescheid.

Wie entschied die erste Instanz? Verhandelt wurde zunächst vor dem Verwaltungsgericht Bremen. Dieses hatte am 17. Mai 2017 der DFL-Klage stattgegeben und den Gebührenbescheid der Stadt Bremen für rechtswidrig erklärt. Grund waren unter anderem Mängel bei der Gebührenfestsetzung. Vor allem die Berechnungsmethode sei schlicht zu unbestimmt und deshalb rechtswidrig, hatte das Gericht erklärt. „Wir haben gewonnen“, hatte DFL-Präsident Reinhard Rauball gesagt. Die Stadt Bremen ging in Revision vor das Oberverwaltungsgericht (OVG).

Wie entschied die zweite Instanz? Das OVG gab der Stadt Bremen am 21. Februar 2018 Recht. Es sei Aufgabe des Staates, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und diese Kernaufgabe durch Steuern zu finanzieren, hieß es im OVG-Urteil. Allerdings habe der Gesetzgeber einen weiten Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum, für welche Leistungen er Gebühren erheben will, wenn diese individuell zurechenbar seien. Das OVG hatte die Summe aber auf 415.000 Euro reduziert.

Wie läuft die Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht? In der mündlichen Verhandlung wird zunächst der Berichterstatter des Senats einen Überblick über den Fall abgeben. Dazu werden die Urteile der Vorinstanzen, vom Verwaltungsgericht Bremen und dem Oberverwaltungsgericht Bremen zusammengefasst. Anschließend haben beide Beteiligte - DFL und die Stadt Bremen - Gelegenheit, sich zu dem Fall zu äußern. Zum Ende der Verhandlung werden die Anträge der Beteiligten gestellt. Dann ziehen sich die fünf Richter zur Beratung zurück. Die Entscheidung wird aber nicht am Dienstag verkündet. Der Grund ist unter anderem, dass es erstmals eine Live-Übertragung der Urteilsverkündung am Bundesverwaltungsgericht geben wird. Nach derzeitigem Stand soll die Entscheidung am Freitag verkündet werden.

Welche Instanzen gibt es nach dem Bundesverwaltungsgericht noch? Die dann letztmögliche Instanz wäre das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. (Mit: Jens Marx, Sebastian Stiekel und André Jahnke)

