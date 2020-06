Geburtstag auf dem Fahrrad : Leipziger Rad-Trainer Werner Bittner wird 80 Jahre 

Leipzig. Auch am Montag – seinem Ehrentag – sitzt Werner Bittner auf dem Fahrrad und geht seiner Leidenschaft nach. „Wir haben einen Trainingsplan“, begründet das 80-jährige Geburtstagskind die Tour. Mit den neun- bis 13-Jährigen des AC Leipzig geht’s für den Radcoach bis nach Belantis. Ein halbes Jahrzehnt ist es her, da startete Bittner mit 30 Jahren seine Trainerlaufbahn. Seitdem trainierte der Hobby-Winzer und passionierte Gärtner Radgrößen wie Martin Goetze oder Olivia Schoppe (19), die bereits mehrfache Medaillengewinnerin bei Deutschen Meisterschaften ist.

Training ohne Pfeife

Bittner wurde die Goldene Ehrennadel des Sächsischen Radfahrer-Bundes sowie die Verdienstmedaille des Bundes Deutscher Radfahrer übergeben. „Der größte Lohn ist, wenn die Kinder nach dem Training froh sind. Und wenn die Fahrer, die bereits unter mir trainiert haben, mit ihren Kindern wieder zu mir kommen und nicht vergessen haben, wo sie herkommen“, packt Bittner seine wahren Beweggründe aus. „Ich brauche die Kinder. Ich bin nicht umsonst so gesund geblieben,“ lautet sein Geheimrezept. Was er seinen Schützlingen mit auf den Weg gibt: „Bewegen, bewegen, bewegen.“ Oder: „Geld macht nicht glücklich. Es kann zur Last werden, wenn man zu wenig hat, aber auch, wenn man zu viel hat.“

Am Sonnabend möchte er in kleinem Kreis nachfeiern. Im Garten, wo er sich am liebsten aufhält und wo dieses Jahr die Erdbeeren, Kartoffeln und Tomaten besonders gut gedeihen. Anders seine fünf Weinstöcke, die dieses Jahr den Spätfrost nicht überlebten. „Normalerweise produziere ich in einem Jahr 100 Flaschen Wein. Die trinke ich natürlich nicht alleine, ich habe viele Freunde“, lacht der Jubilar.