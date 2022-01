Gedämpfte Vorfreude dank Omikron: Die Bundesliga und die Furcht vor dem Stimmungskiller Corona

"Aus Liebe zum Fußball – Vorfreude auf die Rückrunde." So nennt sich der einminütige Trailer, der über die offizielle Bundesliga -Homepage zur Einstimmung auf die zweite Halbserie läuft. Es ist derzeit das meistgesehene Video auf dieser Plattform, auf der packende Zweikämpfe und tolle Tore zu sehen sind – und jubelnde Zuschauer auf den Rängen.

Mit der Realität hat dieser Werbefilm eher weniger zu tun, wenn mit dem Klassiker Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN) eine Rückrunde fortgesetzt wird, die auf unbestimmte Zeit wieder im Geisterspielmodus läuft. Trotz dieser von der Ministerpräsidentenkonferenz der Bundesländer kurz vor dem Jahreswechsel beschlossenen Maßnahme besteht zudem die Gefahr, dass das Coronavirus nun ähnlich wie in England reihenweise für Spielabsagen in Deutschlands höchster Spielklasse sorgt. Das wäre der zweite Stimmungskiller.

So hat der FC Bayern angesichts des personellen Notstandes mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) bereits eine Verlegung des Heimspiels gegen Mönchengladbach erörtert, bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Mittwoch. "Wir haben zehn Feldspieler und zwei Torhüter. Deshalb machen wir uns Gedanken, wie wir das Spiel bestreiten können", sagte Salihamidzic. Da hatte der Sportvorstand den kurz darauf als positiv getestet gemeldeten Alphonso Davies allerdings noch mit eingerechnet.

Omikron scheint gerade am Volkssport Nummer eins dem­ons­trie­ren zu wollen, wie rasend schnell sich diese Variante auch unter Berufssportlern verbreitet, selbst wenn diese nicht zu Impfskeptikern wie Joshua Kimmich zählen. Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass der sportlich erneut weit enteilte – und von Bundestrainer Hansi Flick als unerreichte Nummer eins geadelte – Rekordmeister FC Bayern besonders betroffen ist.

"Die Blase im Fußball spiegelt nur das wider, was in der Welt passiert"

"Die Blase im Fußball spiegelt nur das wider, was in der Welt passiert", sagt Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl. Solange 15 einsatzberechtigte Akteure (unter ihnen ein Torwart) zur Verfügung stehen, muss laut der Deutschen Fußball Liga (DFL) gespielt werden. Müßig ist die Frage, welche Ansteckung wegen Urlaubsreisen oder Freizeitaktivitäten vermeidbar gewesen wäre. Kein Familienvater unter den Berufskickern wird sich die nächsten Monate andauernd in der Isolation aufhalten können.