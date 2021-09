Gedenken an Gerd Müller: DFB und Fans würdigen den "Bomber" mit Choreografie

Emotionales Gedenken an Gerd Müller in Stuttgart: Der DFB und die Fans der Nationalmannschaft haben vor dem Anpfiff des WM-Qualifikationsspiels gegen Armenien an den vor drei Wochen gestorbenen Rekordstürmer erinnert. "Der Strafraum war Deine Heimat - Der '74er Stern trägt Deinen Namen - Der Bomber der Nation - Unvergessen", stand am Sonntag auf einem Spruchband in der Fankurve der Stuttgarter Arena.

