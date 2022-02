Öffentliche Gedenkfeier für Dynamo-Legende "Dixie" Dörner am 3. März

Dresden​. Als Dynamo-Idol Hans-Jürgen Dörner am 19. Januar kurz vor seinem 71. Geburtstag nach einer schweren Erkrankung verstarb, stand nicht nur Fußball-Dresden unter Schock. Bundesweit wurde seiner in Form von Schweigeminuten gedacht. Bei Familie Dörner und seinem langjährigen Verein Dynamo Dresden gingen unzählige Beileidsbekundungen ein, eine kurzerhand eingerichtete Gedenkstätte am Rudolf-Harbig-Stadion wuchs innerhalb von zehn Tagen zu einem Meer aus Blumen und Kerzen an. Anzeige

An der Lennéstraße soll es im Stadion des Vereins, mit dem „Dixie“ Dörner in den 1970er und 1980er Jahren große Erfolge feierte, nun auch eine öffentliche Gedenkfeier für Dynamos Rekordspieler und Ehrenspielführer geben. Am Donnerstag, dem 3. März, sind um 13.30 Uhr rund 100 Gäste, Familienmitglieder, Freunde, engste Weggefährten, ehemalige Mitspieler sowie Vertreter von Dynamo Dresden geladen. Auch weitere Persönlichkeiten aus Sport und Gesellschaft werden teilnehmen.

Und die Fans erhalten im Rahmen der 45-minütigen Feier ebenfalls noch einmal die Gelegenheit, von den Tribünenbereichen aus Abschied von der Vereinslegende zu nehmen. Wie Dynamo Dresden mitteilte, werden auf Wunsch der engsten Angehörigen sowohl SGD-Präsident Holger Scholze als auch Ralf Minge, langjähriger Mitspieler und Freund von „Dixie“ Dörner und derzeitiger Sport-Geschäftsführer von Drittligist Hallescher FC, Trauerreden halten. Des Weiteren werde des Olympiasiegers und mehrfachen DDR-Meisters und –Pokalsiegers Dörner mit einem Video und zahlreichen Fotos gedacht, die von Musiktiteln untermalt werden, welche die Familie ausgesucht hat.



Beisetzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Pandemiebedingt unterliegt die Teilnahme allerdings Einschränkungen. Sie ist zwar selbstverständlich kostenfrei, dennoch benötigen Fans Eintrittskarten, die ab dem 21. Februar, 10 Uhr, an den Stadionkassen und über die SGD-Ticketplattform erhältlich sind. Pro Person gebe es maximal vier Tickets mit fester Platzzuweisung auf den Rängen, wobei die nach Dörner benannte Südtribüne leer bleibt. Zudem müssen die anwesenden Fans ganz wie an Spieltagen unter die 2G-plus-Regel fallen, also geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen.