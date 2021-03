Geduld, Ballbesitz und Pässe, Pässe, Pässe: RB Leipzigs Erfolgsrezept gegen Bielefeld

Bielefeld/Leipzig. Mit dem 1:0-Sieg auf der Bielefelder Alm blieb RB Leipzig im achten Spiel in Folge ungeschlagen und sicherte sich den vierten Auswärtssieg in Serie. Sensationelle 906 Pässe spielten die Roten Bullen bei der Geduldsprobe gegen die Arminia. Der 540. Pass brachte schließlich die Erlösung und Belohnung: das 1:0 durch Marcel Sabitzer in der 46. Minute, das einzige und somit entscheidende Tor einer mehr als einseitigen Begegnung. Anzeige

Orban stellt Saisonrekord auf

Zum Vergleich: Die Arminia kam auf gerade mal 206 Pässe über die gesamten 90 Minuten. Für RB ist dieser Wert Saisonrekord. Passgeber Nummer eins bei den Sachsen war übrigens kein Kreativspieler. Abwehrchef Willi Orban war für 163 der insgesamt 906 Pässe veranwortlich und stellte damit einen ligaweiten Saisonrekord auf. Für den Defensivspezialisten eine neue und überraschende Situation. „Ich war nicht ganz darauf vorbeireitet, dass ich so viel Ballbesitz habe. Das war schon außergewöhnlich“, sagte der Verteidiger nach Abpfiff.

Über die gesamte Partie gesehen hatten die Roten Bullen mit 75 Prozent sehr viel Ballbesitz. In Halbzeit eins betrug der Anteil sogar über 80 Prozent. Für Trainer Julian Nagelsmann war das allerdings nicht der allein ausschlaggebende Faktor: „Dominanz ist nicht nur der Ballbesitz, sondern eine Mischung. Ballbesitz, Chancen, Drucksituationen, gutes Gegenpressing. Wir haben immer wieder mal solche Phasen, auch gegen Bielefeld. Grundsätzlich gilt: Wenn du viel Ballbesitz hast, hat der Gegner wenige Chancen, Tore zu erzielen. Deshalb ist es sicherlich nicht verkehrt, auch weil man ohne Ball selbst kein Tor schießen kann“, analysierte der Coach.

Nur fünf Spiele unter 50% Ballbesitz

Der hohe Ballbesitzwert am Freitag war kein Einzelfall. RB hatte in den meisten Partien dieser Saison über 50 Prozent Ballbesitz. Lediglich in fünf der bislang gespielten 26 Duelle blieben sie unter dieser Marke. Am wenigsten Ballbesitz hatten sie beim 3:3-Unentschieden gegen die Bayern (40 Prozent). Gegen Bayer Leverkusen blieben sie in beiden Begegnungen unter 50 Prozent (Hinspiel 41 Prozent, Rückspiel 45 Prozent). Im Hinspiel gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) und im Rückspiel gegen Hertha BSC (3:0) erreichten sie jeweils 49 Prozent Ballbesitz.



Nur ein weiteres Mal in der aktuellen Spielzeit kamen die Roten Bullen auf über 700 Pässe pro Spiel. 767 waren es im Hinspiel gegen den 1. FC Union Berlin (1:0) Ende Januar. 690 davon kamen an. Die Passquote war auch in dieser Partie mit 90 Prozent äußerst hoch, aber nicht die höchste.

Passquote gegen Bayern am schlechtesten

In Bielefeld schafften die Messestädter mit 91 Prozent die bislang beste Passquote der Saison. Vergleichsweise wenige Bälle verfehlten ihren Adressaten. Lediglich 82 Zuspiele gingen daneben, in 824 Fällen kam das Leder an den Mann. Lediglich im Hinspiel gegen den FC Schalke 04 (4:0) war das der Nagelsmann-Elf schon einmal geglückt. Auch da hatte die Passquote bei 91 Prozent gelegen. Am geringsten war sie dagegen beim ersten Schlagabtausch mit Rekordmeister FC Bayern München. Beim 3:3 in der Allianz Arena spielte RB lediglich 372 Pässe, von denen auch „nur“ 74 Prozent ankamen. Ähnlich sah es im Hinspiel gegen Leverkusen vergangenen September aus. 385 gespielte Pässe und 75 Prozent Passquote standen damals zu Buche.

Im Liga-Vergleich liegen die Roten Bullen in Sachen Passquote übrigens auf dem vierten Platz, nach dem BVB (87,2 Prozent), den Bayern (87,1 Prozent) und Bayer Leverkusen (85,9 Prozent).