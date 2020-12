Wer wäre denn wohl in Havelse, Egestorf und Ramlingen ein geeigneter Weihnachtsmann?

"Will es nicht ausreizen": 96-Routinier Christian Schulz hängt die Schuhe an den Nagel

Müller fällt auch schnell die Rollenverteilung beim Egestorfer Weihnachtsmannduo ein: „Luca wäre der Stratege, während Seth die Präsentation und das Verteilen der Geschenke, also den Showteil, perfekt übernehmen würde.“ Sollte dann auch noch Schnee am Deister fallen, müsse sich Coach Paul Nieber wohl Gedanken machen, ob sich zwei seiner Spieler nicht ganz neu orientieren wollen.

Beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder kann sich Teammanager Tim Müller den zweiten Torwart Luca Möller gut im roten Anzug vorstellen. „Er ist humorvoll und hilfsbereit – im Training verteilt er aber keine Geschenke“, sagt der Sprecher. Bei Bart und Größe müsse man bei Möller Abstriche machen, aber dann würde sich Seth Anson an die Seite stellen. Der Innenverteidiger habe ein gewinnendes Wesen, sei fleißig und könne genauso wie Möller mit hohen Werten in der sozialen Kompetenz punkten.

Der ideale Santa Claus beim SV Ramlingen/Ehlershausen ist auf dem Feld in der Abwehrkette zu finden. „Johannes Lübow wäre mit seinem Rauschebart optisch eine gute Wahl, aber unsere Idealbesetzung ist Dennis Yeboah“, sagt Kurt Becker, Sportlicher Leiter des RSE. Der 32-Jährige, der „Yebo“ genannt wird, habe eine super Einstellung, sei stets hilfsbereit – und topfit. „Er ist in einer körperlichen Verfassung wie noch nie zuvor in Ramlingen. Yebo kann den schweren Sack mit den Geschenken problemlos durch ganz Burgdorf tragen“, sagt Becker lachend.

Auch in puncto Organisation sei der Verteidiger wie geschaffen für die Herausforderung am Heiligabend. „Vom Timing her bringt er alles mit. Yebo ist im Außendienst tätig, Termine einhalten bekommt er gut hin“, sagt Ramlingens Fußballchef. Und der rote Dress steht Yeboah ohnehin gut – siehe Foto rechts. In diesem Sinne: Frohes Fest!