Geflüchtet aus Syrien: Blau-Weiß-Schiedsrichter Ahmad hat einen großen Traum

Leipzig. Von Syrien über den Flügelflitzer zum Schiedsrichter: Ahmad ist Referee im Förderkader des Fußballverbandes der Stadt Leipzig (FVSL). Und will einiges erreichen.

Kulturelle Vielfalt bei Blau-Weiß

Dass der Verein in Kleinzschocher auf kulturelle Vielfalt setzt, ist nicht neu. Fußballbegeisterte aus 30 Nationen sind bei den Leipzigern aktiv und schlagen neue Wurzeln in der Messestadt. Blau-Weiß kümmert sich auffallend um die jungen Leute und „konzentrieret sich auch auf die Schiedsrichterausbildung“, sagt Jakob Reiche. Das sei Integration, wie man sich die vorstelle, so der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses des Fußballverbandes der Stadt Leipzig (FVSL).