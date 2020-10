Gegen Bayern-München-Reserve: Paul Will zurück in Dynamo Dresdens Team

Dafür ist der zuletzt nach seinem Platzverweis gesperrte Paul Will wieder zurück und verdrängt Sascha Horvath auf die Bank. In der Anfangsformation stehen also mit Will und Weihrauch zwei Ex-Bayern. Nach dem mühsam erkämpften 1:1-Unentschieden zum Dresdner Heimspielauftakt am vergangenen Sonntag gegen Waldhof Mannheim baut Markus Kauczinski gegen die Bayern-Reserve, die als amtierender Drittliga-Meister mit einem Punkt aus zwei Partien in die Saison gestartet war, ansonsten aber auf die gleiche Startelf.