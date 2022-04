Gegen Coburg: HC Elbflorenz vergeigt Chance auf Revanche

Dresden. Aus der Revanche wurde nichts. Die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz haben fünf Tage nach der 25:29-Niederlage in Coburg auch das Nachholspiel gegen den Erstliga-Absteiger in der heimischen Arena wieder mit 25:29 (13:15) verloren.

Natürlich hatten die Dresdner zahlreiche Verletzungs- und Krankheitsausfälle zu beklagen, doch das hatte Trainer Rico Göde schon vorher nicht als Ausrede gelten lassen wollen. Stattdessen sagte der Coach nach dem Auftritt seines Teams: „Wenn du keine Zweikämpfe gewinnst, gewinnst du kein Handballspiel. Zudem haben wir uns gerade in der ersten Halbzeit im Tempospiel zu viele Fehler erlaubt.“ Gäste-Coach Brian Ankersen gab zu: „Es war kein schönes Handballspiel, aber genau so einen dreckigen Sieg brauchen wir derzeit.“

Auf jeden Fall hatten sich die Gastgeber für das Heimspiel viel vorgenommen. Doch wirklich umsetzen konnten sie vor den 947 Zuschauern nicht wirklich viel. In den ersten Minuten fanden sie zwar gut ins Spiel, setzten sich trotz eines vergebenen Siebenmeters von Mindaugas Dumcius in der 5. Minute mit zwei Toren ab. Vor allem René Zobel trug sich in der Anfangsphase gleich mit vier Treffern in die Torschützenliste ein.