Gegen Egestorf/Langreder: MTV Gifhorn verliert ersten Test im neuen Jahr mit 0:3

Zur Halbzeit wechselte der MTV-Trainer dann gleich siebenmal, „damit alle Spieler zum Einsatz kommen und jeder mindestens 45 Minuten spielt“. Und das Spiel der Gifhorner wurde besser: „In der zweiten Hälfte haben wir zwar noch ein Gegentor bekommen, aber wir haben selbst auch gute Chancen gehabt und hätten treffen können. Da haben wir uns gut verkauft“, so Spies. Sein Fazit: „Mit der zweiten Halbzeit bin zufrieden, mit der ersten aber sehr unzufrieden.“

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine starke Mannschaft. Egestorf wird in der Rückrunde sicherlich den zweiten Platz angreifen“, sagte Gifhorns Trainer. Aber: „Wir müssen uns in der ersten Halbzeit besser verkaufen. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben zu viele Fehler gemacht.“ Die Hausherren waren eindeutig das bessere Team, „wir können froh sein, dass es zur Pause nur 0:2 stand“.

Im nächsten Testspiel – beim A-Jugend-Bundesligisten des 1. FC Magdeburg (Freitag, 19 Uhr) – gehe es für die Spies-Elf vor allem darum, damit richtig umzugehen. „Gerade wenn man müde ist, muss man kompakter stehen und einfacher spielen“, fordert der Coach. „Wir müssen daran arbeiten, dass wir mehr Ballsicherheit haben.“

Nach dem Spiel in Sachsen-Anhalt testet der MTV noch bei Landesligist SV Reislingen/Neuhaus (29. Januar, 19 Uhr), bevor es am 2. Februar (15 Uhr) bei Arminia Hannover in der Oberliga wieder ernst wird.