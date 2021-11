Gegen Eispiraten und Lausitzer Füchse: Dresdner Eislöwen starten in die Derby-Woche

Dresden. Auf die Fans der Dresdner Eislöwen wartet eine spannende Derby-Woche, denn die Elbestädter erwarten gleich beide sächsische Rivalen in der heimischen Arena. Zunächst geben an diesem Dienstag (19.30 Uhr) die Eispiraten Crimmitschau ihre Visitenkarte ab, am Freitag folgen die Lausitzer Füchse. Anzeige

„Derbys sind immer etwas Besonderes“

Rechtzeitig vor diesen brisanten Spielen sind die Schützlinge von Trainer Andreas Brockmann richtig gut in Fahrt gekommen. Mit drei Siegen in Serie, dabei am Sonntag der erste Auswärts-Dreier und zudem das erste Sechs-Punkte-Wochenende haben auf jeden Fall für das nötige Selbstvertrauen vor diesen schweren Aufgaben gesorgt. Mit insgesamt 18 Punkten nach zehn Partien haben die Eislöwen schon doppelt so viele Zähler eingesammelt wie zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Und sie liegen auf einem guten sechsten Platz, nur einem Zähler hinter den Eispiraten Crimmitschau, die mit 19 Punkten derzeit Dritter sind. Bisher legten die Westsachsen einen sensationellen Saisonstart hin, verpassten allerdings zuletzt mit einer 2:5-Niederlage gegen Spitzenreiter Frankfurt eine noch bessere Bilanz.

Andreas Brockmann freut sich: „Derbys sind immer etwas Besonderes und gerade jetzt, wo Zuschauer dabei sein können umso mehr. Alle sind hochmotiviert, aber wir wissen, Crimmitschau ist eine gefährliche Mannschaft, gerade auswärts. Wir müssen vor allem unseren Job machen. Das heißt, defensiv gut forechecken und Druck auf den Gegner ausüben.“ Hinsichtlich der Chancenverwertung – einziges Manko noch zuletzt – hat der Coach an seine Cracks nur einen Rat: „Wir dürfen uns nicht zu viel einen Kopf darüber machen.“

„Leider hat ihn die Verletzung zurückgeworfen“

Personell steht Brockmann das gleiche Aufgebot zur Verfügung wie am Wochenende. Wie der Zweitligist mitteilte, gehört Leon Fern nicht mehr zum Kader. Der 24-Jährige verlässt die Eislöwen auf eigenen Wunsch. Der Verteidiger, der im Sommer vom Oberligisten Halle an die Elbe wechselte, unterzeichnete am Montag einen Aufhebungsvertrag, wird sich einem anderen Club anschließen. Fern hatte sich in der Woche vorm Saisonauftakt verletzt und spielte bislang keine Rolle.