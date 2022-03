Gegen Flensburg: Friedenstaube statt Sponsorenlogos beim SC DHfK Leipzig

Leipzig. Als „ein Spiel unter einem besonderen Stern“, hatte Karsten Günther, Geschäftsführer der SC DHfK Handballer, die kommende Partie Anfang der Woche auf einer Pressekonferenz beschrieben. Und das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen ist da natürlich der Gegner: Die SG Flensburg-Handewitt, ein Schwergewicht der Handball-Bundesliga und aktuell auf Tabellenplatz drei. Zum anderen dürfen sich die Leipziger endlich wieder auf lautstarke Unterstützung in der eigenen Halle freuen. Bis zu 6000 Zuschauer können am Sonntag in die Halle. Und: Auch bei diesem eigentlich so freudigen Anlass wird der Krieg gegen die Ukraine Thema sein.

