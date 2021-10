Gegen Friedrichshafen und Hammelburg: Doppelschicht für den VC Dresden

Dresden. Die Zweitliga-Volleyballer des VC Dresden müssen an diesem Wochenende gleich doppelt ran. Das Gute ist, dass sie beide Spiele daheim bestreiten können. So erwarten die Schützlinge von Trainer Niklas Peisl am Sonnabend (20 Uhr) die Volley Youngstars Friedrichshafen und am Sonntag den Tabellenzweiten TV/DJK Hammelburg (16 Uhr). Anzeige

Nach dem enttäuschenden Derby-Wochenende gab es bei den Elbestädtern zunächst einigen Redebedarf. „Wir haben uns mit der Mannschaft zusammengesetzt und paar dinge angesprochen, die wir verändern müssen. In den anschließenden Trainingseinheiten war dann schon eine Reaktion von den Jungs zu sehen“, so berichtet Sportchef Sven Dörendahl, der eindringlich vor Friedrichshafen warnt: „Das ist zwar eine junge, aber sehr athletische Truppe, die auch schon zwei Siege eingefahren hat.“ Immerhin stehen im Ausbildungsteam sechs deutsche U19-Nationalspieler, die technisch bestens ausgebildet sind.

Derzeit rangiert das Team vom Bodensee mit einem Punkt mehr sogar vor den VC-Männern. „Beide Teams haben so ihre Probleme mit der Konstanz“, weiß Dörendahl und ist überzeugt, „wer über das gesamte Spiel konstanter agiert, wird am Ende gewinnen. Für uns wird es aber vor allem auch wichtig sein, dass wir wieder mehr Druck mit den Aufgaben ausüben, denn das hat am Ende Einfluss auf alle anderen Elemente“, erläutert der Sportchef.