Gegen Hartberg ohne den King? Hannover 96 zittert um den Einsatz von Kingsley Schindler

Der erste Härtetest steht bevor. Am Mittwoch (17.30 Uhr) spielt Hannover 96 in Bad Waltersdorf gegen den Europa-League-Teilnehmer TSV Hartberg. Der neue Flügelmann Kingsley Schindler musste am Dienstagnachmittag im Training pausieren. Außerdem fehlt Josip Elez. Der Kader wird immer kleiner, ein weiterer Transfer ist nicht in Sicht.

Bilder von Hannover 96 im Trainingslager in Österreich (25. August) Bilder von Hannover 96 im Trainingslager in Österreich (25. August) ©

Schindler: Schlag in die Seite Mit 18 Spielern trainierte Hannover 96 am Dienstagnachmittag in Bad Waltersdorf. Der Kader wird immer dünner. Linton Maina ist nach Lage der Dinge noch weit entfernt von der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Mick Gudra muss nach der Knie-OP erst wieder aufgebaut werden. Josip Elez hat Probleme am Knie, Torwart Michael Ratajczak am Rücken. Nun musste auch noch Kingsely Schindler (Schlag in die Seite) pausieren. Spielen Kaiser und Co. im ersten Härtetest ohne "King" Schindler? Nach erster Info war die Herausnahme von Schindler eine Vorsichtsmaßnahme. Bisher macht der frühere Kieler und Kölner einen starken Eindruck in der Vorbereitung.