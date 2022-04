Gegen Hertha BSC II: Lok Leipzig will kämpfen, aber Gelbe Karten vermeiden

Leipzig. Wenn am Samstag um 14 Uhr die Gäste von Hertha BSC II auf den Rasen des Bruno-Plache-Stadions laufen, steht eigentlich nichts mehr auf dem Spiel. Keine Meisterschaft, kein Abstieg – auch die drei Punkte benötigen weder der 1. FC Lok Leipzig auf dem vierten Tabellenplatz noch die Berliner auf dem achten. Aber Coach Almedin Civa will „den Zuschauern noch ein paar gute Spiele liefern und dann kommt ja auch noch dieses schöne Spiel in Leutzsch.“ Entspannt die Regionalliga-Saison ausklingen lassen, ist für die Blau-Gelben also keine Option. Drei Siege sollen her, Nummer eins an diesem Sonnabend.

