Gegen Homophobie: Fans der BSG Chemie Leipzig unterstützen Aktion „Auf uns könnt ihr zählen“

„Drei Ebenen der möglichen Reaktionen wurden ausgemacht: die negative Reaktion der Fans, Schlagzeilen der Medien und Anfeindungen in der Kabine“, sagt Steffen, der als Blogger das Leben in und um den Verein in Leutzsch beobachtet. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern vom „Chemischen Element“ hat er die Aktion von Beginn an unterstützt. „Wir fanden es wichtig, dieses Thema präsent zu halten und dazu Stellung zu nehmen“, so der engagierte Chemiker, der im Raum Dresden lebt. Zwar lebe die BSG Chemie diese Werte vor und habe sie auch in ihrem verbindlichen Leitbild verankert, für viele Fans sei die sexuelle Ausrichtung anderer Menschen auch keinerlei Problem, dennoch benötige es einer klaren Positionierung, die auch öffentlich formuliert werden muss.