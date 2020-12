Blickrichtung Spitzengruppe: Erzgebirge Aue besiegt Karlsruhe mit 4:1

Aue. Dank seines torgefährlichen Sturmduos hat der FC Erzgebirge Aue den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga hergestellt. Beim 4:1 (2:0)-Heimsieg am Donnerstag gegen den Karlsruher SC erzielten Florian Krüger (2. Minute), Pascal Testroet (19., 51.) und Philipp Zulechner (89.) die Tore für die „Veilchen“. Für den KSC traf Benjamin Goller (58.). Nach dem fünften Saisonsieg im zwölften Spiel liegt die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster mit 19 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz.

„Wir waren heute sehr effektiv und hatten in einigen Situationen auch Glück. Letztendlich sind wir sehr froh und glücklich, einen bärenstarken KSC so deutlich geschlagen zu haben“, sagte Schuster nach der Partie beim TV-Sender Sky.

Den Auern gelang ein optimaler Start in die Partie. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schaltete das Schuster-Team schnell um. Testroet nahm auf der rechten Seite Tempo auf und passte in die Mitte, wo Krüger mit einer Direktabnahme aus elf Metern zum 1:0 traf. Es war in der laufenden Saison bereits der vierte Treffer der „Veilchen“ in der Anfangsviertelstunde.