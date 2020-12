Gegen Kinderarmut: Manchester-Stürmer Rashford setzt Zeichen abseits des Platzes

Manchester/Leipzig. Englische Stürmerhoffnung, unangefochtener Stammspieler in der Premier League und Tor-Garant in der Champions League. Allein gegen RB Leipzig erzielte Marcus Rashford drei seiner vier Treffer in der Königsklasse. Doch nicht nur der sportliche Erfolg spricht für den Stürmer von Manchester United – abseits des Fußballplatzes engagiert sich der 23-Jährige für soziale Projekte in seiner Heimatstadt, wurde dafür sogar schon von der Queen geehrt.

