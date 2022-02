Gegen Landshut: 0:3-Schlappe für die Dresdner Eislöwen

Dresden. Nach der coronabedingten Pause haben die Dresdner Eislöwen am Freitagabend eine Heimniederlage kassiert. Das Eishockey-Team von Cheftrainer Andreas Brockmann musste sich vor 2000 Zuschauern dem EV Landshut mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) geschlagen geben. Da die Löwen Frankfurt zur gleichen Zeit einen hohen 8:0-Sieg in Bad Tölz feierten, sind sie jetzt alleiniger Spitzenreiter. Für die Elbestädter geht es bereits am Sonntag mit dem vorerst letzten Sachsenderby bei den Eispiraten Crimmitschau weiter (17 Uhr). Anzeige

Spielpause macht sich bemerkbar

Andreas Brockmann redete nach dem Spiel wie gewohnt nicht um den heißen Brei: „Wir haben heute gegen eine klar bessere Mannschaft verloren. Die ersten zehn Minuten waren wir gar nicht da, haben auch über die gesamten sechzig Minuten nicht wirklich ins Spiel gefunden.“ Allerdings gab der 54-Jährige auch zu bedenken, dass nach der Rückkehr einiger kranker Spieler die Mannschaft erst am Donnerstag das erste gemeinsame Training wieder hatte und das noch immer einige Cracks fehlen. „Da war einfach nicht mehr drin im Tank. Woher soll es auch kommen“, meinte der Coach.

Mit Jordan Knackstedt, Simon Karlsson, Vladislav Filin und Tom Knobloch meldeten sich zumindest vier Spieler zurück im Kader. Zu Beginn merkte man den Hausherren die lange Spielpause schon an. Sie starteten sehr verhalten in die Partie, während die Landshuter von Beginn an Gas gaben. Sie erarbeiteten sich auch einige gute Chancen, aber konnten sie nicht verwerten. In der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs hatten aber auch Mike Schmitz (14.) oder Adam Kiedewicz (15.) gute Möglichkeiten. Am Ende ging es ohne Tore in die Pause.



„Müssen wieder mehr Zug zum Tor haben“

Zu Beginn des zweiten Durchgangs aber schlugen die Gäste zu. Bei angezeigter Strafe für die Dresdner bediente der Ex-Dresdner Henry Martens seinen Kollegen Julian Kornelli glänzend und dieser netzte zum 1:0 (23.) für die Gäste ein. In der 30. Minute hatte Vladislav Filin eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, er scheiterte jedoch am Landshuter Keeper Olafr Schmidt. Auch aus zwei Überzahlspielen konnten die Blau-Weißen kein Kapital schlagen. So blieb es schließlich bis zur zweiten Pause beim knappen Vorsprung der Gäste. Matej Mrazek meinte: „Wir wussten, dass der Gegner stark ankommt. Es ist kein leichtes Spiel für uns. Wir müssen die Beine bewegen und einfach spielen.“