Gegen Limburg und Rostock: Zwei spontane Heimspiele für die IceFighters Leipzig

Leipzig. Den IceFighters Leipzig steht nun doch ein doppelter Einsatz am Wochenende bevor. Das Corona-Virus beschäftigt auch weiterhin die Eishockey-Teams. Nun traf es den Oberliga-Konkurrenten Herforder EV. Wegen eines positiven Falls haben die Dragons das für Freitagabend geplante Heimspiel gegen Diez-Limburg gestrichen. Stattdessen reisen die Limburger spontan nach Leipzig. Das Liga-Duell stand als Nachholpartie ohnehin noch aus. Anbully gegen die Rockets ist am Freitag um 20 Uhr.

Demzufolge kann die Mannschaft von Trainer Sven Gerike gegen den Tabellenzwölften weiter Spielpraxis sammeln. Seine Männer standen am Dienstag erstmals nach dreiwöchiger Corona-Pause wieder im Kohlrabizirkus auf dem Eis. Auch wenn die Kräfte im letzten Drittel schwanden. Die Sachsen feierten einen 4:2-Erfolg gegen Hamm und damit ein Comeback nach Maß. „Wir waren froh, dass wir spielen konnten und das vor Zuschauern. Das war ein Gänsehautmoment, als die Trommeln und Gesänge wieder losgingen“, so Gerike.

Jener Chor wird nicht nur am Freitag, sondern auch am Sonntagabend von den Tribünen hallen, wenn die Icefighters auf Sechs-Punkte-Jagd gehen. Am Sonntag (18 Uhr) erwarten die Eiskämpfer die Piranhas aus Rostock. Gelingt mit dem Doppel-Auftritt der achte und neunte Sieg in Folge?