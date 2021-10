Gegen Malmö verletzt raus: Chelsea-Trainer Tuchel gibt Update zu Werner und Lukaku

Premier-League-Tabellenführer Chelsea London hat am Mittwochabend in der Champions League an der heimischen Stamford Bridge gegen Malmö einen sicheren Sieg eingefahren. Das Team von Thomas Tuchel besiegte die Schweden locker mit 4:0. Dennoch hat der Chelsea-Trainer einige Sorgen nach der Partie: Die Stürmer Romelu Lukaku und Nationalspieler Timo Werner mussten beide verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

