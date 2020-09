Gegen Motor Marienberg: VfL Pirna-Copitz steht vor einer Premiere

Pirna. In der Fußball-Landesliga streben die Kicker vom VfL Pirna-Copitz am Sonnabend um 15 Uhr im eigenen Stadion den ersten Saisonsieg an. Nach dem 3:6 zum Auftakt gegen Budissa Bautzen und dem 1:1 in Lößnitz erhofft sich Trainer Frank Paulus nun gegen Motor Marienberg die volle Punktausbeute: „Wir gehen mit Zuversicht und klarem Auftrag in das Heimspiel gegen Marienberg. Unser Ziel ist es, drei Punkte zu holen."