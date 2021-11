Gegen Nordhorn-Lingen: HC Elbflorenz unterliegt in letzter Sekunde

Dresden. Diese Niederlage fühlt sich für die Handballer des HC Elbflorenz extrem bitter an. Die Elbestädter, die gegen Erstliga-Absteiger Nordhorn-Lingen zum zweiten Mal wegen Corona ohne vier Spieler und das Trainerteam auflaufen mussten, unterlagen förmlich in letzter Sekunde mit 26:27 (13:11).

Doch einen Vorwurf muss sich keiner der Akteure machen. Mit Riesenmoral und großem Kampfgeist trotzten sie auf der Platte den Unbilden der Corona-Situation. Manager Karsten Wöhler, der wie schon beim Remis in Hamm als Interimscoach an der Seitenlinie stand, betonte anschließend: „Wir haben gekämpft wie die Löwen. Irgendwann waren wir nur noch auf dem Zahnfleisch unterwegs. Ich habe den Jungs gesagt, dass ich nur sauer bin, wenn einer nach dieser Leistung den Kopf hängen lässt, und nicht mit breiter Brust aus der Halle geht. Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft. Es ist nur schade, dass sie sich nicht belohnen konnten.“ Zum Glück folgt jetzt eine Länderspielpause. Erst am 13. November müssen die Dresdner beim nächsten Erstliga-Absteiger Ludwigshafen antreten. Bis dahin, so hofft Karsten Wöhler, sind alle aus der Quarantäne gesund zurück.