Gegen RB Leipzig: Paris-Coach Tuchel plant mit Mbappé und lobt Kollegen Nagelsmann

Lissabon. PSG-Coach Thomas Tuchel plant für das Halbfinale der Champions League gegen RB Leipzig wieder mit Kylian Mbappé in der Startformation. "Ja, klar. Er könnte anfangen. Ob er 90 Minuten spielen kann, werden wir sehen", sagte der deutsche Trainer von Paris Saint-Germain bei einer Video-Pressekonferenz am Montag in Lissabon. Der französische Meister tritt am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) im Estádio da Luz gegen den Fußball-Bundesligisten an. Weltmeister Mbappé war im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo (2:1) nach seiner Knöchelverletzung aus dem Pokalfinale Ende Juli eingewechselt worden.