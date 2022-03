Gegen SG Flensburg-Handewitt: SC DHfK Leipzig hofft auf bis zu 6000 Zuschauer

Leipzig. Der „Auswärts-Februar“ ist überstanden. Nach drei Partien in der Fremde in Folge, werden die Handballer des SC DHfK am Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr wieder daheim um Punkte kämpfen. Und das vor Zuschauern. Beim Heimauftakt gegen das nationale und internationale Top-Team der SG Flensburg-Handewitt dürfen die Leipziger auf die Unterstützung von bis zu 6000 Zuschauern setzen. Unter Einhaltung der 3G-Regel.

