Gegen Stahnsdorf: Dresden Titans starten siegreich in die Play-offs

Dresden. Dem Staffelsieger der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd ist der erhoffte siegreiche Einstand ins Play-off-Achtelfinale geglückt: Die favorisierten Dresden Titans haben am Sonntagnachmittag vor 1360 gut gelaunten Zuschauern in der Margon-Arena ihr erstes von maximal drei Spielen gegen die TKS 49ers aus Stahnsdorf mit 79:67 (25:14, 19:21, 16:16, 19:16) gewonnen. Damit können die Spieler von Trainer Fabian Strauß am kommenden Sonnabend auswärts schon den Einzug ins Viertelfinale klarmachen.

