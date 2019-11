Gegenwind für Initiative: "Kann nicht sein, dass sich jeder wie er will, für Olympia bewirbt"

Leipzig. Olympische Winterspiele 2030 in Sachsen und Thüringen? Die Idee löst nicht überall Euphorie aus. Andere Zuständige sind optimistisch, dass eine Bewerbung machbar ist. Das sind die Reaktionen zum Vorstoß.

Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Austragungsort Oberhof: „Olympische Spiele wären für unseren Landkreis ein Traum“, sagte Christopher Eichler, Pressesprecher des Landratsamts. Die Zuständigen seien überzeugt, dass sie ein guter Gastgeber sein könnten. In die konkrete Planung einbezogen war der Landkreis zwar nicht. Es habe allerdings Hintergrundgespräche mit den Initiatoren gegeben. Auch logistisch sei eine Umsetzung möglich. „Ein Großteil der Disziplinen könnte bereits jetzt schon auf den vorhandenen Anlagen stattfinden“, so Eichler. „Die dezentrale Ausrichtung der Spiele in verschiedenen Regionen würde es möglich machen, mit der Infrastruktur vor Ort die Besucherzahlen zu stemmen. Bis 2030 wäre außerdem noch Zeit für einige Verbesserungen.“

Sportministerium Thüringen: Oberhof und Thüringen seien zu Recht stolz auf die Austragung der Doppel-WM im Biathlon und Rennrodeln 2023, findet Thüringens Sportminister Helmut Holter (Die Linke). „Der Wunsch, Gastgeber für weitere sportliche Großereignisse zu sein, ist verständlich“, sagte Holter laut Mitteilung des Ministeriums. Allerdings drosselte er auch etwas die Begeisterung für die Idee. „Bei aller Euphorie sollten wir den zweiten Schritt nicht vor dem ersten gehen“, so Holter. „Das haben die Bürgerentscheide über mögliche Olympiabewerbungen in Hamburg und München gezeigt.“

Bob-Sport: Unerwartet kam die Idee für den Bob- und Schlittenverband. „Dieser Vorstoß ist weder mit den Wintersportverbänden noch mit dem DOSB abgestimmt. Ich höre davon zum ersten Mal. Es kann nicht sein, dass sich jeder wie er will, für Olympia bewirbt“, sagte Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbands Deutschland (BSD).

DOSB: Alfons Hörmann hat als Präsident der Deutschen Olympischen Sportbundes die private Olympia-Idee von Winterspielen 2030 in Deutschland begrüßt und zur Besonnenheit gemahnt. „Grundsätzlich ist es erfreulich wenn traditionsreiche Sportorte Deutschlands Interesse an der Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen bekunden und auch die Voraussetzungen dafür schaffen“, teilte Hörmann am Dienstag mit: „Doch der Weg zu einer erfolgreichen Olympia-Bewerbung führt in eine völlig andere Dimension der Anforderungen. Seitens des DOSB werden wir aber auch dieses mögliche Konzept zu gegebener Zeit gerne sachgerecht prüfen und bewerten ob es ein chancenreiches sein kann.“

Stadt Oberwiesenthal: „Eingebunden in einen großen Kontext könnte Oberwiesenthal ein Puzzleteil bei einer möglichen Austragung sein“, sagt Bürgermeister Mirko Ernst auf SPORTBUZZER-Anfrage. Vorteile von Oberwiesenthal: kurze Wege vor Ort und 4000 Gästebetten. Allerdings sei für ihn ganz klar, dass vorher ein ausgefeiltes Konzept erarbeitet werden müsse und jede Menge Investitionen notwendig seien. Zudem brauche es eine breite Zustimmung der Bevölkerung. Andere Bundesländer oder beispielsweise Tschechien als Grenzregion müssten in die Planungen einbezogen werden. „Ausmaße wie zum Beispiel in Sotchi sind für unsere Region illusorisch.“ Wichtig sei für Ernst auch, dass mögliche Maßnahmen über Olympia hinaus Oberwiesenthal nutzen. Investitionsruinen müssten in jedem Fall vermieden werden, sagte Ernst. Josephine Heinze / Max Hempel (mit dpa)

