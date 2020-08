Gegner des Dresdner SC im CEV-Cup noch offen

Luxemburg/Dresden. In Luxemburg fand am Freitag die Auslosung der europäischen Volleyball-Cup-Wettbewerbe statt. Auf welchen Gegner die DSC-Volleyballerinnen in der ersten Runde des CEV-Cups treffen, steht indes noch nicht fest. Klar ist nur, der deutsche Pokalsieger muss in der ersten Runde gegen einen Verlierer der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation antreten.