"Gegner stand fast an der Torlinie": Liechtenstein-Taktik erstaunt DFB-Stars um Kimmich und Reus

Es waren Szenen wie bei einem Handballspiel: Die deutsche Nationalmannschaft belagerte im ersten Spiel unter Bundestrainer Hansi Flick förmlich den Strafraum der Gastgeber aus Liechtenstein. Trotz 85 Prozent Ballbesitz über die gesamten 90 Minuten sprangen nicht mehr als die beiden Treffer durch Timo Werner (41. Minute) und Leroy Sané (77.) heraus. Am Abwehrriegel des Fußballzwergs biss sich das DFB-Team die Zähne aus. "Wir hatten vor, mehr Tore zu machen", beteuerte Bayern-Star Joshua Kimmich - in Abwesenheit des verletzten Stammkeepers Manuel Neuer erstmals von Beginn an DFB-Kapitän - bei RTL.

