Gegner steht fest: TSV Havelse spielt gegen den 1. FC Schweinfurt 05 um den Aufstieg in die 3. Liga

Zweiter Sieg gegen Bayreuth

Nach zwei Siegen in den ersten Spielen (2:1 gegen Bayreuth und 0:2 in Aschaffenburg) hat das Team von Trainer Tobias Strobl den Einzug in das Relegationsfinale gegen die Havelser bereits in der dritten von vier Play-off-Partien perfekt gemacht. Im Rückspiel gegen die SpVgg Oberfranken Bayreuth am Samstag gelang dem FC ein 4:0-Erfolg. Damit führen die Unterfranken die Play-off-Tabelle mit neun Punkten an und sind in den verbleibenden Spielen nicht mehr einzuholen.

Havelse muss zuerst nach Schweinfurt

Die finalen Partien um den Aufstieg in die 3. Liga findet am 12. und 19. Juni statt. Im Hinspiel hat der Bayern-Vertreter zunächst Heimrecht und muss dann eine Woche später auswärts im Wilhelm-Langrehr-Stadion antreten. Das ergab die Auslosung im Rahmen der Drittligapartie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und TSV 1860 München.