Gegnercheck: Bayer Leverkusen will mit Offensivpower gegen RB Leipzig zurück in die Erfolgsspur

Dass die Werkself nach 27 Spieltagen überhaupt in diesen Gefilden anzutreffen ist, war nach einem gehörigen Stotterstart nicht zwingend zu erwarten. Ex-Trainer Heiko Herrlich hatte den Club in der Vorsaison nach einer schwierigen Phase fast noch in die Champions League geführt, fand im laufenden Wettbewerb aber nie zu Konstanz und der von den Leverkusener Bossen geforderten offensiven Spielphilosophie. Zudem setzte es zum Teil deutliche Pleiten gegen vermeintliche Konkurrenten. Zu einem 1:3 gegen Bayern und einem 2:4 gegen Borussia Dortmund gesellten sich im späteren Verlauf der Hinrunde ein 1:4 gegen die TSG 1899 Hoffenheim und die völlig blutleere 0:3-Auswärtsklatsche in der Red Bull Arena. Kurz vor Weihnachten war trotz zuvor zwei Siegen gegen Hertha BSC und Schalke 04 Schluss für Herrlich.