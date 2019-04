Gegnercheck: Hält Augsburg den Laden gegen RB Leipzig auch im Pokal dicht?

Im Viertelfinale des DFB-Pokals trifft RB Leipzig am Dienstag bereits zum dritten Mal in dieser Saison auf den FC Augsburg. Nach einer extrem bitteren und in der Höhe überraschenden 0:3-Niederlage gegen den seit Ende September sieglosen 1. FC Nürnberg brennt die Mannschaft von Manuel Baum zuhause auf Wiedergutmachung und den zweiten Einzug ins Halbfinale. In der Saison 2009/10 waren die Fuggerstädter in der Runde der letzten vier mit 0:2 an Werder Bremen gescheitert.

Für den Einzug ins Achtelfinale gegen RB Leipzig musste der FCA im laufenden Wettbewerb schon ein ums andere Mal sein Glück herausfordern. Während André Hahn in der ersten Runde beim 2:1 gegen Regionalligist TSV Steinbach noch in der regulären für die Entscheidung sorgte, ging es beim 3:2-Sieg gegen Mainz in die Verlängerung. Dort traf Caiuby in der 105. Minute zum Sieg. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit hatte Michael Gregoritsch den 2:2-Ausgleich herbeigeführt.

Österreichischer Matchwinner

Der österreichische Nationalspieler wurde auch im Achtelfinale zum Matchwinner, als ihm gegen Zweitligist Holstein Kiel beim Stand von 0:0 kurz vor Schluss der schmeichelhafte Siegtreffer gelang. Ohnehin standen Augsburgs bisherige Auftritte im Pokal weniger für fußballerische Feinarbeit als für Willensstärke.

Dass der FCA die besonderen Anforderungen des Pokals verinnerlicht hat, bekam auch RB bereits zwei Mal zu spüren. 2011 gewannen die Bayern in der zweiten Runde gegen den damaligen Regionalligisten glücklich mit 1:0. An gleicher Stelle setzte es zwei Jahre Später für die in der dritten Liga spielenden Roten Bullen eine 2:0-Niederlage.

Kein RB-Lieblingsgegner

Schon damals zeichnete sich ab, dass die Augsburger auf der Liste der RB-Lieblingsgegner wohl keinen Spitzenplatz einnehmen würden. Kaum einer Mannschaft gelang es bisher so gut, den Roten Bullen trotz eingeschränkter fußballerischer Möglichkeiten, in beachtlicher Regelmäßigkeit Probleme zu bereiten. Da stellen auch die beiden Bundesliga-Partien in dieser Saison keine Ausnahmen dar. Wie so oft hieß es am Ende: besser gespielt und doch dem nicht gewonnen.

Wenngleich die Roten Bullen weder im Hin- noch im Rückspiel ihre Normalform erreicht haben, ist die Leistung des FCA nicht zu unterschätzen. Der Bundesliga-Fünfzehnte setzt gegen starke Gegner, das wurde beim 0:0 vor drei Wochen in der Red-Bull-Arena besonders deutlich, auf eine stabile Abwehr und verwandelt den eigenen Sechzehner mit zwei defensiven Ketten in einen Hochsicherheitstrakt. Mannschaften, die mit Tempo und schnellen Ball-Stafetten arbeiten, berauben die tiefstehenden Augsburger mit nötiger Zweikampf-Aggressivität und Disziplin ihrer Waffen. Die Leipziger sind hier kein Einzelfall: Auch Bayern München und Borussia Dortmund stolperten in der laufenden Saison gegen den FCA.

Augsburg selbstbewusst

Wie schwer sich RB gegen die Augsburger tut, zeigt ein Blick auf die Statistik: Von acht Aufeinandertreffen konnten die Roten Bullen nur zwei für sich entscheiden. FCA-Manager Stefan Reuter gab sich sich am Donnerstag folglich ambitioniert: „Wir wollen den Pokal gewinnen“, schob jedoch mit Blick auf das vergangene Wochenende hinterher: „Mit so einer Leistung haben wir keine Chance.“ Auch Trainer Manuel Baum hat ein klares Ziel vor Augen: „Wir wollen natürlich weiterkommen. Wir können etwas Einzigartiges schaffen.“

🗣 Ralf Rangnick: „Ich gehe nicht davon aus, dass uns #Augsburg ein offenes Spiel anbietet. Wir brauchen den nötigen Tiefgang und eine gute Offensivleistung. Ich rechne mit einem absoluten 🏆 Pokal-Fight."#FCARBL @DFB_Pokal pic.twitter.com/CRqT4vddtK — RB Leipzig (@DieRotenBullen) April 1, 2019

Welche Rolle dabei Alfred Finnbogason spielen wird, ist noch unklar. Der Isländer ist mit bisher zehn Saisontreffern Augsburgs Toptorschütze. Zuletzt kam er nach seiner Verletzung zweimal zum Zug und dürfte auf einen Einsatz gegen Leipzig brennen. Doch auch im Abstiegskampf in der Liga ist der FCA auf seinen Stürmer angewiesen. Gleiches gilt für den erst vor kurzem zurückgekehrten Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw. Baum muss sich folglich genau abwägen, wie viel er für den Traum vom Halbfinale riskiert.

