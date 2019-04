Gegnercheck: Sieg gegen RB Leipzig würde SC Freiburg die Klasse sichern

Dass die Mannschaft von Trainer Christian Streich nach einer über weite Strecken stabilen Saison überhaupt noch einen Gedanken an ein mögliches Abstiegsszenario verschwenden muss, ist der jüngsten Ergebniskrise geschuldet: Die Breisgauer warten seit fünf Spieltagen auf einen Sieg und mussten zuletzt trotz ansprechender Leistungen erstmals in derr laufenden Spielzeit drei Niederlagen in Folge einstecken – darunter die deutliche 0:4-Klatsche gegen Borussia Dortmund am vergangenen Spieltag.