Kein Gehalt für Kimmich und Co. während Quarantäne? Das sagt Ex-Bayern-Boss Rummenigge 

Die Impf-Debatte um Joshua Kimmich hat den FC Bayern fest im Griff. Die Bild am Sonntag enthüllte nun eine "knallharte Konsequenz" der Bayern-Bosse um Oliver Kahn. Die Spieler, die wie Kimmich als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt wurden, sollen für die jeweilige Ausfallzeit auf Teile ihrer üppigen Gehälter verzichten. Das beträfe auch die offenbar ebenfalls ungeimpften Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting. Der Verein gab zu dem Bericht auf Anfrage keine Stellungnahme ab.

Bei Sky äußerte sich allerdings der frühere Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge zu dem Thema und erklärte: "Die Politik hat seit dem 1. November in Bayern ermöglicht, dass das Gehalt nicht weiter gezahlt werden muss, wenn ein Ungeimpfter in Quarantäne muss. Wenn das stimmt, was die Bild-Zeitung vermeldet, ist das sicherlich auch als Zeichen zu verstehen, dass der Verein reagiert", so der 66-Jährige, der kein offizielles Amt beim Rekordmeister mehr innehat.